İnsanların girdikleri alanda sağladığı başarılarla para kazanma hikayeleri herkesin dikkatini çekiyor. Ancak okuyacağınız bu olay diğerlerinden biraz daha farklı. Dünyada farklı alanlarda işler yapıp başarılı olan insanların hikayeleri herkes tarafından ilgi topluyor. Bu örnek diğerlerinden farklı olsa da kullanılan yöntem herkesi şaşırtacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde yaşamını sürdüren Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor. Butler, topladığı bu eşya, giysi ve makyaj malzemelerini satarak ayda 2 bin sterlin yani 20 bin lira kazanıyor.

KİMSENİN AKLINA GELMEYECEK YÖNTEM

Tiffany Butler adlı kadın zenginlerin yaşadığı yerlere giderek oradaki çöpü paraya çeviriyor. Tiffany Butler çöp konteynerleri içerisine atılan az kullanılmış elbiseleri, eşyaları ve makyaj malzemelerini topluyor.