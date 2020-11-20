KOLAY EMEKLİLİK

PRİM borcu bulunduğu için emekli olamayanlar yapılandırma ile muradına erecek. Yeterli primi bulunup borçlu olduğu süreye ihtiyacı olmayanlar, borçlarını sildirip günleri dondurarak emekli olabilecek. Emeklilik için dondurulan sürelerine ihtiyacı olanlar da daha az ödemeyle bu süreleri ihya edebilecek.