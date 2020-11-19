EPGİS tarafından bugün gün içerisinde yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 2 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamanın ardından milyonlarca araç sahibi "Motorin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir motorin litre fiyatı

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.