Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları son dönemde yakaladığı düşüş trendinin ardından ilk kez yükseliş gösterirken, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden uygulanmaya başlanan tedbirlerin söz konusu yükselişte etkili olduğu kaydedildi