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    • Ekonomi
    • 20.11.2020 Gazete
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    12 bin sağlıkçı alınacak | Sağlık personeli alımı ataması ne zaman yapılacak?

    Sağlık kadrosu, yeni atamalarla büyüyecek. Geçtiğimiz aylarda 18 bin sözleşmeli sağlık personeli, 14 bin de sürekli işçi alımı gerçekleştiren , yeni alımlar için düğmeye bastı. , sağlık personeli alımlarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor" dedi. Alımlara ilişkin detay da veren , 7 bininin hemşire, bin 700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknisyeni olacağını kaydetti.

    12 bin sağlıkçı alınacak
    Sağlık kadrosu, yeni atamalarla büyüyecek. Geçtiğimiz aylarda 18 bin sözleşmeli sağlık personeli, 14 bin de sürekli işçi alımı gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, yeni alımlar için düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor" dedi. Alımlara ilişkin detay da veren , 7 bininin hemşire, bin 700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknisyeni olacağını kaydetti.
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    Haberler Ekonomi 12 bin sağlıkçı alınacak | Sağlık personeli alımı ataması ne zaman yapılacak?