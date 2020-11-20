12 bin sağlıkçı alınacak | Sağlık personeli alımı ataması ne zaman yapılacak?

Sağlık kadrosu, yeni atamalarla büyüyecek. Geçtiğimiz aylarda 18 bin sözleşmeli sağlık personeli, 14 bin de sürekli işçi alımı gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, yeni alımlar için düğmeye bastı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımlarına ilişkin, "Önümüzdeki günlerde KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. ÖSYM hazırlık yapıyor" dedi. Alımlara ilişkin detay da veren Bakan Koca, 7 bininin hemşire, bin 700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknisyeni olacağını kaydetti.