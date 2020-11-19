Borsa İstanbul'da yükselen hisselerde kâr satışlarının gelebileceğini belirten Para dergisi yazarı Göksel Tekiner, "Endekste 1.333 seviyesini ilk direnç noktası olarak izleyeceğiz.
Endekste bu seviyenin aşılması halinde ise 1.351 ve 1.360 seviyelerini sırası ile kısa vadeli üst dirençler olarak takip edeceğiz" dedi.
Göksel Tekiner Borsa İstanbul'da yatırım yapacakları uyardı.
AYGAZ: Hızlı yükseliş sonrasında hareketin devamı açısından 11.80'in üzerinde kalınmalı.
Trendin devamı halinde ise 12 ile 13.40 üst dirençler olarak hedeflenebilir. 11.80 altında pozisyonlarda sat-al denenebilir.
BANVİT: Hissede dar bantlı dalgalı seyir sürüyor.
Kısa vadeli ara destek olarak gördüğümüz 24.20 seviyesinin üzerinde pozisyonlar sürdürülebilir. Altında ise kısa vadeli satış stratejisi denenebilir.
ODAŞ: 3.81-3.86 bandında direnç oluşturan hissede ikili zirve görünümü ortaya çıkarken, göstergelerin de bozuluyor olması satış baskısının artabileceğinin işaretçisi. 3.32 altında pozisyonlar kapatılmalı.
SABANCI: Tarihi zirvelerine yaklaşan hissede mevcut pozisyonlar sürdürülebilir.
Ancak 11.10 direncine yaklaşılması sonrasında gelebilecek satışlara dikkat edilmeli.