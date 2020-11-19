Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.11.2020 18:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2020 18:29
    ABONE OL

    ne kadar oldu? 19 Kasım Kapalıçarşı CANLI alış satış fiyatları kaç TL?

    Altın fiyatlarıyla birlikte kıymetli madenler arasında yer alan vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. de altınla benzer şekilde kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 24,20 dolar/onsa kadar geri çekilen beyaz maden, seansı 24.33 dolar/onstan tamamlarken önceki güne kıyasla hanesine yüzde 0.6 kaybı yazmış oldu. Peki, ? İşte 19 Kasım Kapalıçarşı canlı gümüş alış satış fiyatları

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesiyle birlikte gümüş fiyatları da piyasaların kapanış gününde merakla sorgulanıyor. Gümüş fiyatları bu bağlamda özellikle kapanış saatleri sonrasında çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım Kapalıçarşı canlı gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte fiyatlarda son durum

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    GRAM ALIŞ(TL) 5,77

    GRAM SATIŞ(TL) 5,78

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,40 466,60 453,50 453,70
    Cumhuriyet Ata Lira 3.075,00 3.096,00 2.988,00 3.009,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,50 429,50 413,60 417,60
    Lira(Tam) Ziynet 3.005,00 3.025,00 2.920,00 2.940,00
    Yarım Ziynet 1.503,00 1.513,00 1.460,00 1.470,00
    Çeyrek Ziynet 751,00 756,00 730,00 735,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 735,00 lira, Cumhuriyet altını 3.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,76 düşüşle 453,70 liradan işlem gördü.

    ALTIN 1,850 DOLAR DÜZEYİNE GERİLEDİ

    Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

    Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında bant hareketinin devam ettiğine işaret ederek, "Altının ons fiyatı zaman zaman yukarı yönlü denemeler yapsa da bu tip yükselişlerin 1,900 dolar seviyesini aşmak için yeterli olmayışı 1,850-1,900 dolar geniş bandının korunmasına neden oluyor" dedi ve ekledi:

    "Kaldı ki dolar endeksinin geçtiğimiz haftaya kıyasla yönünü küçük çaplı da olsa aşağı çevirmiş olmasının da altın fiyatlarına önemli bir destek vermediğini görüyoruz. Haftanın geri kalanında bu tablonun değişmesini sağlayacak güçlü bir gerekçe olduğunu söylemek zor. Bu noktada altına ilişkin pozitif bir görüş oluşturmamız için daha fazla momentum kazanılmasını sağlayacak tetikleyici bir unsur gerektiğini söyleyebiliriz."

    Küresel emtia piyasalarında;

    - Brent petrol yüzde 0.54 artışla 44.53 dolar,

    - Batı Teksas yüzde 0.43 artışla 41.98 dolar,

    - altın yüzde 0.82 düşüşle 1,858.12 dolar,

    - gümüş yüzde 2.08 düşüşle 23.83 dolar,

    - bakır yüzde 0.08 düşüşle 7,069.00 dolar,

    - platin yüzde 0.31 artışla 946.98 dolar,

    - paladyum yüzde 1.15 düşüşle 2,312.09 dolar düzeyindeydi.

    İç piyasada gram altın 453 liraya, çeyrek altın 759 liraya, Cumhuriyet altını da 3,011 liraya geriledi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım Kapalıçarşı CANLI gümüş alış satış fiyatları kaç TL?