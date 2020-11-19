Altın fiyatlarının düşüş eğilimini sürdürmesiyle birlikte gümüş fiyatları da piyasaların kapanış gününde merakla sorgulanıyor. Gümüş fiyatları bu bağlamda özellikle kapanış saatleri sonrasında çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 19 Kasım Kapalıçarşı canlı gümüş alış satış fiyatları kaç TL? İşte fiyatlarda son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALIŞ(TL) 5,77

GRAM SATIŞ(TL) 5,78