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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 10:03
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    • 19.11.2020 10:03
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    Son dakika: 'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme

    Son dakika haberleri... 'dan yapılan açıklamada "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

    AA
    ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme

    'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

    Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme