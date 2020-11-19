Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.