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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 13:14
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    • 19.11.2020 13:15
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    Rus sinde koronavirüs depremi! Yüzde 5 ya da daha fazla...

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan 'da tarafından yapılan açıklamada yılın son çeyreğinde "yüzde 5 ya da daha fazla" oranda küçülme beklendiği duyuruldu.

    AA
    Rus ekonomisinde deprem! Yüzde 5 ya da daha fazla...

    Rusya Merkez Bankası Para Politikaları Departmanı Başkanı Kiril Tremasov, Rus ekonomisinde üçüncü çeyrekte başlayan toparlanmanın duraklama sürecine girdiği belirterek, "Dördüncü çeyrekte durumun kötüleşmesini ve ekonominin yüzde 5 veya daha fazla küçülmesini bekliyoruz." dedi.

    Tremasov, Rusya Sanayici ve Girişimciler Birliği yetkilileri ile Moskova'da gerçekleştirdiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ışığında Rus ekonomisini değerlendirdi.

    Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5'e yakın küçülmesini beklediklerini anlatan Tremasov, "Bu tahmine göre, dördüncü çeyrekte durumun kötüleşmesini ve ekonominin yüzde 5 veya daha fazla küçülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

    Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomideki büyümenin yavaşladığına işaret eden Tremasov, "Üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma duraklama sürecine girdi. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye alınma ihtimalini göz ardı edemeyiz." dedi.

    Gelecek yılın ikinci yarısında aşılama sürecinin başlayabileceğini anlatan Tremasov, "Eğer aşılar 2021'in ortasına doğru ulaşılabilir olursa, ekonomide de hızlı bir toparlanma yaşanacağını öngörebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ile 5 arasında küçülmesi bekleniyor.
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    Haberler Ekonomi Rus ekonomisinde koronavirüs depremi! Yüzde 5 ya da daha fazla...