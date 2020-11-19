Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 5'e yakın küçülmesini beklediklerini anlatan Tremasov, "Bu tahmine göre, dördüncü çeyrekte durumun kötüleşmesini ve ekonominin yüzde 5 veya daha fazla küçülmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomideki büyümenin yavaşladığına işaret eden Tremasov, "Üçüncü çeyrekte başlayan toparlanma duraklama sürecine girdi. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulamasının da devreye alınma ihtimalini göz ardı edemeyiz." dedi.