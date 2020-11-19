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    • 19.11.2020 13:26
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    ürünler kataloğu 20 Kasım 2020! de bu Cuma neler var?

    ürünler kataloğu 20 Kasım 2020 gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zinciri stoklarla sınırlı satış yapıyor. Vatandaşlar kataloğunu önceden inceleyerek alacaklarını belirliyor ve sabah erken saatlerde marketlere giderek tükenmeden almak istiyor. Peki aktüel ürünlerde bu Cuma neler var? Özellikle mutfakta vakit geçirmeyi sevenler için çok güzel seçenekler yer alıyor. Haberimizden inceleyebilirsiniz. Ayrıca sokağa çıkma yasağından sonra hafta sonu ni de haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var?

    BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020 yayınlandı ve hemen heyecanla incelenmeye başlandı. Vatandaşlar her Salı ve Cuma'yı iple çekiyor, gelecek ürünleri yakından takp ediliyor. Bu hafta BİM aktüel ürünlerde mobilyadan ısıtıcıya, televizyondan elektrik süpürgesine, giyimden ankastre setlere, küçük ev aletlerinden pişirme ürünlerine, sofra ürünlerinden dekorlara kadar pek çok seçenek var. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. Peki sokağa çıkma yasağından sonra hafta sonları BİM çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte detaylar...

    21-22 KASIM BİM SAAT KAÇTA AÇILIR? BİM MARKET HAFTA SONU AÇIK MI?

    Buna göre; BİM marketleri 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 KASIM 2020

    Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL

    Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL

    Kumtel Mini Fırın 159 TL

    Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL

    Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL

    Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL

    SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL

    Çay Makinesi 149 TL

    Arnica Blender Seti 199 TL

    Chef's Tava Seti 2'li 39,90 TL

    Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL

    Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL

    Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL

    Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL

    Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL

    Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL

    Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL

    Melamin Büyük Kase 7,95 TL

    Melamin Küçük Kase 5,95 TL

    Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL

    Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL

    Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL

    Borcam Kare Tepsi 34,90 TL

    Paşabahçe Dondurmalık 3'lü 12,50 TL

    Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3'lü 14,90 TL

    Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL

    Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3'lü 11,90 TL

    Paşabahçe Kahve Bardağı 4'lü 24,90 TL

    Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL

    Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL

    Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL

    Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 6,95 TL

    Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL

    Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL

    Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL

    Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL

    Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL

    Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var?