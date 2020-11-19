BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020 yayınlandı ve hemen heyecanla incelenmeye başlandı. Vatandaşlar her Salı ve Cuma'yı iple çekiyor, gelecek ürünleri yakından takp ediliyor. Bu hafta BİM aktüel ürünlerde mobilyadan ısıtıcıya, televizyondan elektrik süpürgesine, giyimden ankastre setlere, küçük ev aletlerinden pişirme ürünlerine, sofra ürünlerinden dekorlara kadar pek çok seçenek var. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. Peki sokağa çıkma yasağından sonra hafta sonları BİM çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte detaylar...