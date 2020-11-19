BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020! BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Kasım 2020 yayınlandı ve hemen heyecanla incelenmeye başlandı. Vatandaşlar her Salı ve Cuma'yı iple çekiyor, gelecek ürünleri yakından takp ediliyor. Bu hafta BİM aktüel ürünlerde mobilyadan ısıtıcıya, televizyondan elektrik süpürgesine, giyimden ankastre setlere, küçük ev aletlerinden pişirme ürünlerine, sofra ürünlerinden dekorlara kadar pek çok seçenek var. BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde sizler için derledik. Peki sokağa çıkma yasağından sonra hafta sonları BİM çalışma saatleri nasıl şekillendi? İşte detaylar...
21-22 KASIM BİM SAAT KAÇTA AÇILIR? BİM MARKET HAFTA SONU AÇIK MI?
Buna göre; BİM marketleri 21 Kasım Cumartesi ve 22 Kasım Pazar günlerinde saat 10.00'da açılacak ve saat 20.00'da kapacak.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 20 KASIM 2020
Kumtel Cam Davlumbaz 269 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 379 TL
Kumtel Mini Fırın 159 TL
Kiwi Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL
Pratik Termos Bardaklı Filtre Kahve Makinesi 109 TL
Kahve, Süt ve Ayran Köpürtücü 27,90 TL
SCHWARTZ Yavaş Sebze / Meyve Presi 399 TL
Çay Makinesi 149 TL
Arnica Blender Seti 199 TL
Chef's Tava Seti 2'li 39,90 TL
Simli Saçaklı Havlu 12,90 TL
Şeffaf Dekoratif Süs 4,95 TL
Mutfak Yer Seti 2'li 19,90 TL
Şarjlı Damacana Su Pompası 27,90 TL
Melamin Büyük Kayık Tabak 9,55 TL
Melamin Orta Kayık Tabak 7,95 TL
Melamin Küçük Kayık Tabak 4,95 TL
Melamin Büyük Kase 7,95 TL
Melamin Küçük Kase 5,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 29,90 TL
Borcam Yuvarlak Tepsi 34,90 TL
Borcam Kare Tepsi 34,90 TL
Paşabahçe Dondurmalık 3'lü 12,50 TL
Paşabahçe Iconic Uzun Bardak 3'lü 14,90 TL
Paşabahçe Heybeli Desenli Çay Seti 12 Parça 32,90 TL
Paşabahçe Iconic Kısa Bardak 3'lü 11,90 TL
Paşabahçe Kahve Bardağı 4'lü 24,90 TL
Paşabahçe Rose Kapaklı Büyük Elips Kavanoz 13,90 TL
Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 13,90 TL
Paşabahçe Rose Kapaklı Küçük Elips Kavanoz 11,90 TL
Paşabahçe Tuzluk Biberlik 2'li 6,95 TL
Peripella Exclusive Ütü Masası 199 TL
Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 39,90 TL
Şık Ekmek Sepeti 24,90 TL
Rose Ayaklı Metal Gövdeli Şık Saksı 27,90 TL
Rose Renk Silikon Fırça ve Spatula 14,90 TL
Rose Kaplama Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL