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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 10:46
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    • 19.11.2020 10:46
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    Renault'tan flaş imza! 2500 kişi işten çıkıyor

    Dünyanın önde gelen üreticilerinden Renault, önde gelen sendikası olan CFE-CGC ile Fransa'da mühendislik ve üçüncül fonksiyonlardaki işlerin kaldırılmasını kapsayan 2500 kişinin çıkışına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

    Otomobil devinden flaş karar! 2500 kişi işten çıkıyor

    Fransız araç üreticisi Renault'nun CFE-CGC sendikası Perşembe günü yaptığı açıklamada grubun mühendislik ve üçüncül işlevlerindeki 2.500 pozisyonun sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

    Le Figaro'nun haberine göre bu anlaşma, yönetim tarafından Mayıs ayı sonunda duyurulan ve 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 15 bin işten çıkarma sağlayan üç yıl içinde 2 milyar eurodan fazla tasarruf etme planının bir parçası olarak görülüyor.

    Fransız fabrikalarında planlanan 2.100 işten çıkarmanın müzakere edilmesi bekleniyor.

    "YALNIZCA GÖNÜLLÜ AYRILIŞLARA DAYALI" BİR METİN
    İşten çıkarma anlaşması için sendika CFE-CGC, "yalnızca gönüllü ayrılışlara dayanan" bir metin açıklamasında bulundu.
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    Haberler Ekonomi Renault'tan flaş imza! 2500 kişi işten çıkıyor