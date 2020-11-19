Renault'tan flaş imza! 2500 kişi işten çıkıyor

Le Figaro'nun haberine göre bu anlaşma, yönetim tarafından Mayıs ayı sonunda duyurulan ve 4 bin 600'ü Fransa'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 15 bin işten çıkarma sağlayan üç yıl içinde 2 milyar eurodan fazla tasarruf etme planının bir parçası olarak görülüyor.