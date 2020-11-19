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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 10:53
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    • 19.11.2020 10:58
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    sahipleri dikkat! o iddiayı kabul etti! 113 milyon dolar tazminat kararı...

    Dünyanın en büyük şirketlerinden ABD'li , eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddialarıyla ilgili olarak 113 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

    iPhone sahipleri dikkat! Apple o iddiayı kabul etti

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple'ın eski telefon modellerini kasıtlı olarak yavaşlatarak tüketicileri mağdur ettiği iddia edilen davada 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

    Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, Apple'ın eski iPhone modellerinin ömrünü kısaltmak için kasten yavaşlatmakla suçlandığı davada uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Başsavcı Becerra, söz konusu davada varılan uzlaşma uyarınca Apple'ın 113 milyon dolar ödeyeceğini belirtti.

    Apple'ın 2017'deki yazılım güncellemesinin eski iPhone modellerinin performansını düşürdüğünü kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

    Şirket, yavaşlatmaların "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" amacıyla yapıldığını savunurken uzmanlar, şirketin bunu tüketicileri yeni modellere teşvik etmek için yaptığını iddia ediyor.

    Şirket, martta da benzer konuda açılan başka bir davada uzlaşma yoluna giderek 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.
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    Haberler Ekonomi iPhone sahipleri dikkat! Apple o iddiayı kabul etti! 113 milyon dolar tazminat kararı...