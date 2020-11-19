Japonya ve Güney Kore bunun hastası! Beyaz altın için ormana akın ediyorlar! Günlük 10 bin TL ise...

Japonya ve Güney Kore bunun hastası! İki ülkeden sürekli sipariş geliyor. Beyaz altın için ormana akın ediyorlar. Sedir mantarı, Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde vatandaşların önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Kilo fiyatı dikkat çeken sedir mantarı fabrikalarla yurt dışına gönderiliyor. Özellikle Japonya ve Güney Kore sedir mantarına ilgi gösteriyor. Katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı olmaya devam ediyor. Sedir mantarının kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı buluyor. Bölge halkı sabahın ilk saatlerinde sedir mantarı aramaya çıkıyor.

KİLOSU 80 İLA 100 TL ARASI

Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında yağışlardan sonra görülen sedir mantarı köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Kilosu 80 ila 100 TL arasında alıcı bulan sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.