



TL'ye olan güvenin tesis edilmesi ve ekonominin yeniden sağlam temellere oturması için, serbest piyasa ilkelerine uygun, öngörülebilir ve sürdürülebilir iktisat politikalarına ihtiyaç vardır.







Kurumların bağımsızlıklarının ve liyakata dayalı yönetim anlayışının güçlendirilmesi gerekmektedir. Kısa vadede piyasa güvenini tam anlamıyla sağlamak için gerekli adımların istikrarlı bir şekilde atılacağına inanıyoruz."