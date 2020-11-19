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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 16:25
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    • 19.11.2020 16:25
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    SON DAKİKA: Motorine 2 geldi

    Son dakika haberi: Motorinin nda gece yarısından geçerli olmak üzere 2 e gidileceği bildirildi. Motorindeki 2 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına da yansıyacak.

    AA
    Motorinde indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli

    Motorinin nda gece yarısından geçerli olmak üzere 2 e gidilecek.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE MOTORİN FİYATLARI
    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi 'da 6,29 liradan 6,27 liraya, 'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Motorine 2 kuruş indirim geldi