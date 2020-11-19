Prof. Dr. Kerem Alkin - Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi: Piyasa açısından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetiminin aldığı bu kararı yine geçmişteki gibi bir bazuka etkisi olarka ifade edebiliriz. Ama bu atılan adım reel sektörün desteklenmesi noktasında; dün sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi şurasında altını kuvvetle çizdiği noktada, Türkiye'de reel sektörün çok yüksek reel faiz yüküyle kredi kullanması gibi bir tabloya asla dönüşmemeli.



Dolayısıyla bu atılan adım sonrasında enflasyonda olağanüstü hızla etkili sonuçlar alıp, enflasyonun belini kırıp, enflasyonu 2021'in başından itibaren tek haneye düşürüp, bunu başarma noktasında da derhal bu yükselmek durumunda kalmış olan faizleri de hızla aşağı çekerek; hem kovid19 süreci hem de sonrasında Türkiye'de yeni bir büyüme hamlesinin gerisinde kalmamak lazım.

Eral Karayazıcı – Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü: TCMB bugün öngörülebilirlik ve sadeleştirme adına önemli bir karara imza attı. Toplantı öncesi yüzde 14,75 olan fiili faizin 25 BP üzerine haftalık faizi yükselterek aslında 0,25 puanlık bir faiz artışı yapıldı. Karar enflasyon beklentilerini aşağıya çekecek ve Türk varlıkları adına destekleyici olacaktır.



Geçen hafta verilen mesajlar ülkeye güçlü yabancı girişine neden olmuştu. Şüphesiz bu yatırımcıların bir bölümü kar realizasyonuna gidebilir. Ancak yeni girişler ile ben önümüzdeki 3-6 aylık vadede başta Türk Lirası Türk varlıklarının ilave primlere sahne olabileceğini düşünüyorum.



Toplumda en önemli yanılgı TCMB'nin bu adımını takiben yarın mevduat ve kredi faizlerinde dikkate değer yükseliş olacağının sanılması. Böyle bir şey olmayacak. Aksine Türkiye risk primi gerilemeye devam ederse birkaç ay sonra piyasa faizinin TCMB faizinin de altında oluşması zemin kazanacaktır.



Gerek dolar ve Euro gerek altın halen benzerimiz ülkelere kıyasla Türkiye'de yüksek değerle işlem görüyorlar. Ben açıkçası önümüzdeki 3-6 aylık vadede bu farkın bir kısmının daha kapanabileceğini ve dolar/TL'nin 7.00 TL civarına gerileyebileceğini düşünüyorum.