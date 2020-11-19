Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın müjdesini verdiği Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sağlıkla ilgili bölümden mezun olan vatandaşlar alımların yapılacağı tarihi araştırıyor. Bakan Koca'nın dün yaptığı açıklamayla birlikte gözler Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının yapılacağı tarihe, kadrolara ve başvuru şartlarına çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.