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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 12:49
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    • 19.11.2020 12:50
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    Girişimciliğin geleceği 4. 'nde masaya yatırılıyor

    Girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan “4. ” bugün webinar formatında düzenleniyor. ve tarafından düzenlenen zirvede, girişimcilik ekosisteminden önde gelen 36 konuşmacı yer alacak.

    Girişimciliğin geleceği bu zirvede masaya yatırılıyor

    ve tarafından dördüncüsü düzenlenen ve girişimcilik hakkında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan "4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi" bugün webinar formatında düzenleniyor.



    önde gelen uzman isimlerini bir araya getiren 'nin bu yılki teması "POST PANDEMİK DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK" olacak.

    "Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" ana temasıyla düzenlenen 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank yapacak. Ayrıca Zirve'de girişimcilik ekosisteminden önde gelen 36 konuşmacı yer alacak.

    Yeni Nesil Girişimcilik Zirvemiz saat 13:00 itibariyle http://www.yeninesilgirisimcilik.com/ adresinden canlı olarak izlenebilecektir.

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