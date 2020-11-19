Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından dördüncüsü düzenlenen ve girişimcilik hakkında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimcilerin desteklenmesi, girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan "4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi" bugün webinar formatında düzenleniyor.







Yeni nesil girişimciliğin önde gelen uzman isimlerini bir araya getiren Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin bu yılki teması "POST PANDEMİK DÜNYADA GİRİŞİMCİLİK" olacak.

"Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" ana temasıyla düzenlenen 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank yapacak. Ayrıca Zirve'de girişimcilik ekosisteminden önde gelen 36 konuşmacı yer alacak.



Yeni Nesil Girişimcilik Zirvemiz saat 13:00 itibariyle http://www.yeninesilgirisimcilik.com/ adresinden canlı olarak izlenebilecektir.