A101 19 Kasım 2020 aktüel kataloğu indirimleri başladı! A101'de bu hafta o ürünler arasında...

A101 19 Kasım 2020 aktüel kataloğu indirimleri başladı. Bu hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından merak edilmeye başlandı. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle sunulan kataloğda Arzum AR 1062 Multi Blender Seti, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, Kiwi Portatif Dikey Ütü ve Piranha Bluetooth Kulaklık ön plandaki yerini aldı. İşte A101 19 Kasım aktüel kataloğu ürünleri

A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU