Birçok ülke bu teknolojiyi henüz simülasyon ortamında denerken, sınırlı ülke sürü teknolojisine sahip bulunuyor. Türkiye ise son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarda sürü teknolojisinden yararlanarak bu alandaki ender ülkeler arasına adını yazdırdı. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Sürü İHA sistemleri konusunda çeşitli projeler yürütüyor ve bu teknolojinin daha da gelişmesini destekleyen etkinliklere imza atıyor. SSB tarafından düzenlenen Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ'lerin katılımıyla insansız platformların sürü konseptinde kullanımına yönelik algoritma ve yazılımların geliştirilmesi hedefleniyor.

BİRLİKLERE YENİ YETENEKLER KAZANDIRILACAK

Sistem entegrasyonu ve yazılım geliştirme alanlarında 1998'den bu yana yerli ve milli çözümleriyle ilklere imza atan MilSOFT da geliştirdiği otonom sistemler ve sürü teknolojisine yönelik yazılımla SSB'nin teknoloji geliştirme yarışmasına katıldı, birinci aşamayı başarıyla tamamladı.