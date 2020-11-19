İNG Bank Finansbank SMS ile ihtiyaç kredisi hesaplama! 36 ay vadeli 50.000 TL kredi aylık ödeme tablosu arama motorları üzerinden en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Yüzbinlerce kişi bütçesine uygun bir kredi çekerek ihtiyaçlarını halletmek istiyor. Farklı ihtiyaçlara göre farklı miktardaki krediler bankalar tarafından belli şart dahilinde sunuluyor. Peki İNG Bank Finansbank 36 ay vadeli 50.000 TL kredinin aylık ödemesi ne kadardır? Başvurular nasıl yapılır, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler…
İNG BANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Detaylar:
Diğer Masraflar Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 250,00 TL olarak alınmıştır. Tahsis ücretine %5 oranındaki BSMV dahildir.)
Detaylar %1,34' den başlayan faiz oranlarıyla İhtiyaç Krediniz ING ' den!
Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneğiyle ihtiyaç kredisine şimdi başvurun, ihtiyaçlarınızı ertelemeyin!
Krediden ayrıca sigorta masrafı tahsil edilmekte olup müşterinin yaşına, kredi tutarına göre değişiklik göstermektedir.Kredi kullanırken oluşabilecek sigorta primleri hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Kampanyanın aylık akdi faiz oranı %1,34 ile %2,09 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.
Faiz oranı Findeks Kredi Notuna göre değişkenlik gösterebilir.
* Findeks kredi notu 1850 ve üzeri olan müşteriler %1,34 faiz oranından faydalanır.
ÖNEMLİ NOT: Kişiye özel faiz uygulanmaktadır. Kampanyadaki en düşük faiz listelenmiştir.
İNG Bank İhtiyaç kredisi çekme şartları nelerdir?
- Kredi başvuru sahibi 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
- Kredi başvurusunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için ING Bank tarafından belirlenen değerlendirme koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. ( Kayıtlı bir meslek sahipliği, daha önceki kredi/ kredi kartı ödemelerinin düzenli ödenmiş olması, tüm bankalardaki toplam kredi/kredi kartı borçlarının gelire oranla dengeli bir seviyede olması, TCMB istihbaratında sorun olmaması ve haciz kaydının bulunmaması gibi)
- ING Bank'ın düşük faiz oranlı, en uygun ihtiyaç kredisi teklifine başvururken nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesi gerekir.
FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Diğer Masraflar Tahsis Ücreti : Başlangıçta bir defa kredi tutarı üzerinden %0.5 olarak alınır. (Hesaplamada 250,00 TL olarak alınmıştır. Tahsis ücretine %5 oranındaki BSMV dahildir.)
Detaylar %1,29' dan başlayan faiz oranlarıyla 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi!
◾Hesaplama aracında müşteri skoruna göre alınabilecek en düşük faiz oranı gösterilmiştir.
◾Kampanya 1 - 36 ay vadelerde geçerlidir.
◾QNB Finansbank piyasa koşullarına göre kampanya koşullarında değişiklik yapabilir.
Tanışma kredisine özel faiz oranı olup, müşteri özelinde değişiklik gösterebilir.
İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
QNB Finansbank'ta hesabınız varsa "Hemen Başvur" butonuna tıklayabilir, başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz.
QNB Finansbank müşterileri, 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattımızı arayarak da 7/24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.
Kredi başvurunuzu dakikalar içerisinde Türkiye' nin krediye özel ilk mobil uygulaması KrediGO aracılığıyla yapmak için mobil uygulamamızı buradan tıklayabilirsiniz.
TC Kimlik numaranızı 5030'a SMS atarak anında başvuruda bulunabilirsiniz.
İnternet ve Cep Şubesi üzerinden yapılan başvurularda herhangi bir belge talep edilmemektedir. Farklı kullanım amaçlarına yönelik kredi çeşitleriyle sizleri rahatlatacak finansman çözümlerimiz için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.
QNB Finansbank İnternet ve Cep Şubesi şifrenizi henüz almadıysanız ya da şifrenizi unuttuysanız şifrenizi almak yada sıfırlamak için buraya tıklayabilirsiniz.
İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?
İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Alt kategorileri var. Evlilik kredisi, eşya kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi… 36 aya kadar maksimum kullanabiliriz ihtiyaç kredisini. Ve tabii ki ihtiyaç kredisini kullanabilmek için gelir düzeyimiz bankalardaki skor oranımız önemli.
İhtiyaç Kredisi İçin Hangi Evraklar Gerekmektedir?
Genel Belgeler: Başvuru formu Nüfus Cüzdanı veya noter tasdikli suret Adres Kayıt Sistemi'nde adres bilgisinin güncel olmaması halinde; sabit telefon, elektrik, doğalgaz, su, cep telefonu hattı faturalarından biri (son 3 ay içinde düzenlenmiş) Gelir Belgesi (Gerekli görülmesi halinde) Kredilere Göre Farklılık Gösteren Belgeler: Varsa tapu fotokopileri, kira kontratları, araç ruhsatları, mevduat ve diğer gelir belgeleri Yapılacak inceleme sonrasında bankamızın ilave belge ve teminat talep hakkı saklıdır