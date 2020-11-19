Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından gözler dolar ve euro alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün en düşük 7,6702 ve en yüksek 7,7894 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,7180'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Kasım döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.
Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3'e yakın düşüşle 7,50'e geriledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışı devam ederken, Asya borsalarındaki karışık seyir 3. güne taşındı.
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, Kovid-19 vakalarının son günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin "maksimum uyarı" durumunda olduğunu belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.634 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise 103,9 seviyelerinde yatay seyretti.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.363 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.547 puandan günü tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 44.104 puanda ve Hongf Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 26.417 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 13.108 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 6.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.475 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 7.898 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 21.554 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,1834 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin küresel ölçekte risk iştahını azalttığını dile getirdi.
Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada aşağı yönlü risklere dikkati çektiğini belirten analistler, Avrupa borsalarının Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'den gelecek haber akışı öncesinde satıcılı seyrettiğini bildirdi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler hesabı istatistikleri ile ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ, PETROL YATAY
Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatındaki düşüş sürüyor. Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak bir süre 1,880 - 1,890 aralığında yatay hareket eden altının ons fiyatı, 1,860 - 1,870 aralığına kadar geriledi.
Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarındaki yükseliş de, artan Covid-19 vakalarıyla frenlendi. Brent petrol 44 dolar düzeyinde yatay işlem görürken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da 42 doların altına çekildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.16 düşüşle 44.22 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.43 düşüşle 41.62 dolar,
- altın yüzde 0.54 düşüşle 1,863.46 dolar,
- gümüş yüzde 1.12 düşüşle 24.07 dolar,
- bakır yüzde 0.08 düşüşle 7,069.00 dolar,
- platin yüzde 0.87 düşüşle 935.83 dolar,
- paladyum yüzde 0.27 düşüşle 2,332.50 dolar düzeyindeydi.