Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının hemen ardından gözler dolar ve euro alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün en düşük 7,6702 ve en yüksek 7,7894 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,7180'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş yaşandı. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 19 Kasım döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?