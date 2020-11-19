Güneşte çifte verimlilik! Yüzde 45'e varan...

VERİMLİ TEKNOLOJİLER

Hürriyet'in haberine göre bu kaynaklardan güneş enerjisi ise uluslararası kurumlar tarafından diğerlerine göre bir adım daha önde büyümesini sürdürüyor. Özellikle son 10 yılda güneş enerjisi teknolojilerindeki maliyetlerin hızla aşağı düşmesi yatırımcılar için de büyük bir fırsat olarak görülüyor. Son dönemde güneş enerjisinin diğer yenilenebilir enerji türlerine göre avantaj sağlamasının bir nedeni de sektördeki yeni teknolojiler. Boğaziçi Üniversitesi Enerji Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (EPAM) Prof. Cem Avcı ve Prof. Gürkan Kumbaroğlu tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada gittikçe yaygınlaşan çift taraflı güneş panelleri tek tarafları panellere göre yüzde 10 ila 45 arasında daha fazla enerji kazancı sağlıyor. Çift taraflı paneller güneş tarlalarının altına serilen beyaz çakıllar sayesinde yerden yansıyan ışınlardan da faydalanıyor.