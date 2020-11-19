Ev fiyatına teklifler yağıyor! 1970 model aracına gözü gibi baktı! 6 silindir otomatik 3 şanzıman...

Ev fiyatına teklifler yağıyor! 1970 model aracına gözü gibi baktı. Fiyatı ise dudak uçaklatıyor. Dünyada ve ülkemizde eski model araba tutkunları araçlarına gözü gibi bakıyor ve gelen teklifleri değerlendirmeye bile almıyor. Elazığ'da klasik araba tutkunu Halis Yüksel,1970 model olan gözü gibi baktığı "Chevrolet" marka otomobiline 350 bin TL verilmesine rağmen satmadı. Sadece hafta sonları otomobili ile gezen ve 8 aydır da garajda bekleten Yüksel'in aracına 350 bin TL verdiler ama satmadı. Yüksel aracıyla ilgili, "Arabanın her şeyi orijinal değişen bir parçası yok. 1970 yılındaki Chevrolet, 236 inc motor L6, 6 silindir otomatik 3 şanzıman modeli." ifadelerini kullandı.

"22 BİN 500 DOLARA ALDIM"

Arabanın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Halis Yüksel, "Bu arabayı, 2015 yılının Ocak ayında aldım. 22 bin 500 dolara aldım ama kur böyle değildi, 2,8 liraydı. O zamandan beri araba ben de, çok büyük bir masrafı olmadı. Sadece kaportasında ve boyasında eksik gördüğümüz yerlerinde restorasyon oldu.