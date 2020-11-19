Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Koronavirüs aşısıyla ilgili yaşanan olumlu gelişmeler altın fiyatlarını da etkiliyor. Bu bağlamda altın fiyatlarında hareketli bir seyir gözlemleniyor. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı. Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?