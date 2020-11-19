Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. Koronavirüs aşısıyla ilgili yaşanan olumlu gelişmeler altın fiyatlarını da etkiliyor. Bu bağlamda altın fiyatlarında hareketli bir seyir gözlemleniyor. Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı. Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,40
|466,60
|453,50
|453,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.075,00
|3.096,00
|2.988,00
|3.009,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,50
|429,50
|413,60
|417,60
|Lira(Tam) Ziynet
|3.005,00
|3.025,00
|2.920,00
|2.940,00
|Yarım Ziynet
|1.503,00
|1.513,00
|1.460,00
|1.470,00
|Çeyrek Ziynet
|751,00
|756,00
|730,00
|735,00
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrasında dolar/TL yüzde 3'e yakın gerileme kaydetti.
Merkez Bankası politika faizini 4,75 puan artırarak, yüzde 15'e yükseltti. Faiz kararı piyasada olumlu etkiyle karşılaştı. Dolar/TL karar açıklanmadan önce 7,70 seviyelerindeydi, faiz artırımı sonrası parite yüzde 3'e yakın düşüşle 7,50'e geriledi.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,76 azalışla 453,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 735,00 lira, Cumhuriyet altını 3.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,76 düşüşle 453,70 liradan işlem gördü.
ALTIN 1,850 DOLAR DÜZEYİNE GERİLEDİ
Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,850 - 1,860 dolar aralığına kadar geriledi. Artan Covid-19 vakalarıyla frenlenen petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında bant hareketinin devam ettiğine işaret ederek, "Altının ons fiyatı zaman zaman yukarı yönlü denemeler yapsa da bu tip yükselişlerin 1,900 dolar seviyesini aşmak için yeterli olmayışı 1,850-1,900 dolar geniş bandının korunmasına neden oluyor" dedi ve ekledi:
"Kaldı ki dolar endeksinin geçtiğimiz haftaya kıyasla yönünü küçük çaplı da olsa aşağı çevirmiş olmasının da altın fiyatlarına önemli bir destek vermediğini görüyoruz. Haftanın geri kalanında bu tablonun değişmesini sağlayacak güçlü bir gerekçe olduğunu söylemek zor. Bu noktada altına ilişkin pozitif bir görüş oluşturmamız için daha fazla momentum kazanılmasını sağlayacak tetikleyici bir unsur gerektiğini söyleyebiliriz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.54 artışla 44.53 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.43 artışla 41.98 dolar,
- altın yüzde 0.82 düşüşle 1,858.12 dolar,
- gümüş yüzde 2.08 düşüşle 23.83 dolar,
- bakır yüzde 0.08 düşüşle 7,069.00 dolar,
- platin yüzde 0.31 artışla 946.98 dolar,
- paladyum yüzde 1.15 düşüşle 2,312.09 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 453 liraya, çeyrek altın 759 liraya, Cumhuriyet altını da 3,011 liraya geriledi.
MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ 475 BAZ PUAN ARTIŞLA YÜZDE 15'E YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti.
TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilmesine ve tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdiği bildirildi.
Duyuruda, küresel ekonominin üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma gösterdiği, ancak, son dönemde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin yükseldiği ifade edildi.