Doğa, Bronz Stevie Ödülü’ne kavuştu

Doğa Sigorta, iş dünyasının en saygın ödül programlarından Stevie Awards'ın Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle ilk kez düzenlediği MENA (Middle East North Africa/Orta Doğu Kuzey Afrika) Stevie Ödülleri'nde Bronz ödüle layık bulundu. Ödül, Doğa Sigorta'nın etkinlik ajansı Vitamin Ajans'ın ortakları Merve Berker Uysal ve Kemal Kayahan, İş Geliştirme Müdürü Ömer Erdoğan tarafından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler'e takdim edildi.

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