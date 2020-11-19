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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 Gazete
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    Doğa, ’ne kavuştu

    , iş dünyasının en saygın ödül programlarından 'ın Ras Al Khaimah Ticaret ve 'nın işbirliğiyle ilk kez düzenlediği MENA (/Orta Doğu Kuzey Afrika) Stevie Ödülleri'nde Bronz ödüle layık bulundu.

    Doğa, Bronz Stevie Ödülü’ne kavuştu

    Doğa Sigorta, iş dünyasının en saygın ödül programlarından Stevie Awards'ın Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğiyle ilk kez düzenlediği MENA (/Orta Doğu Kuzey Afrika) Stevie Ödülleri'nde Bronz ödüle layık bulundu. Ödül, 'nın etkinlik ajansı Vitamin Ajans'ın ortakları Merve Berker Uysal ve Kemal Kayahan, İş Geliştirme Müdürü Ömer Erdoğan tarafından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler'e takdim edildi.

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    Haberler Ekonomi Doğa, Bronz Stevie Ödülü’ne kavuştu