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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 Gazete
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    ‘Pandemıde sağlığımızı evimiz, evimizi ise koruyor’

    Sonbaharın sona ermesiyle beraber tüm dünya pandemiyle ilk kış deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Kapalı ve kalabalık alanlarda risk faktörü açık alanlara göre çok daha yüksek. Durum böyle olunca, evlerimiz hem kendimizin hem de ailemizin sağlığı için en güvenli alanlar konumuna geliyor. Evlerdeki güven ve huzurun anahtarı ise sı.

    ‘Pandemıde sağlığımızı evimiz, evimizi ise sigorta koruyor’

    Sonbaharın sona ermesiyle beraber tüm dünya pandemiyle ilk kış deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. Kapalı ve kalabalık alanlarda risk faktörü açık alanlara göre çok daha yüksek. Durum böyle olunca, evlerimiz hem kendimizin hem de ailemizin sağlığı için en güvenli alanlar konumuna geliyor. Evlerdeki güven ve huzurun anahtarı ise sı.

    TEMİNAT SAĞLIYOR
    Ray Sigorta Genel     Müdürü Koray Erdoğan, evlerin kış aylarında en korunaklı alan olduğunu söyledi. Erdoğan, "Evim Saray ürünümüzle sunduğumuz teminatların yanında verdiğimiz asistans hizmetleri yuva olarak gördüğümüz konutlarımızı tam anlamıyla kışa hazırlıyor" dedi. Konut sigortasının bir evde meydana gelebilecek neredeyse tüm hasarları teminat kapsamına aldığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

    POLİÇE ALINMALI
    "Ülkemizde 17.7 milyon konut bulunurken, zorunlu poliçesine sahip olanların sayısı 9.9 milyon seviyesinde kalıyor. Bu da yüzde 56.3'lük bir orana tekabül ediyor. Özel konut sigortasına baktığımızda ise bu oranın yüzde 20'lerde kaldığını görüyoruz. DASK poliçesi, deprem ya da deprem sonucunda meydana gelen zararlar nedeniyle binanızda oluşacak hasarları teminat altına alıyor. Bu teminat limiti de 2020 yılı itibarıyla bütün yapı tiplerinde azami olarak 240 bin lira. Evinizde bu tutarın üzerinde oluşacak zararlar için konut poliçesi satın almalısınız."

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    Haberler Ekonomi ‘Pandemıde sağlığımızı evimiz, evimizi ise sigorta koruyor’