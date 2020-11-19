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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 Gazete
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    AXA ’e destek oluyor

    AXA , -Seferihisar açıklarında meydana gelen in ardından bölgede yaraların daha hızlı sarılmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

    AXA İzmir’e destek oluyor

    AXA Sigorta, -Seferihisar açıklarında meydana gelen in ardından bölgede yaraların daha hızlı sarılmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Depremin ardından Bayraklı'ya battaniye, hijyen seti, çadır, yer kaplaması ve mobil tuvalet gibi malzemeleri ulaştıran Axa Sigorta, hasarların ödemesinin gerçekleştirilmesi için hızla harekete geçerek yönetim kadrosu ve gezici hasar tespit ekipleri ile bölgede çalışmalara başladı. Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, "Ülkece bir kez daha deprem felaketiyle karşılaştık, üzüntümüz büyük. Benzer bir acıyı tekrar yaşamamak dileğiyle bu acımızı da hep birlikte iyileştireceğiz" şeklinde konuştu.

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