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    • Ekonomi
    • 19.11.2020 19:53
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    • 19.11.2020 19:53
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... yeni bir rekor kırdı. BIST 100 endeksi, 19 Kasım'ı 1.313,02 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Ereğli Demir Çelik 11,45 11,96 -4,26
    İskenderun Demir Çelik 8,31 8,66 -4,04
    Emlak Konut GMYO 1,92 1,99 -3,52
    Doğuş Otomotiv 30,62 31,60 -3,10
    Pınar Süt 20,26 20,68 -2,03
    Şekerbank 1,49 1,52 -1,97
    Coca Cola İçecek 58,50 59,55 -1,76
    Tat Gıda 11,12 11,29 -1,51
    Alcatel Lucent Teletaş 27,88 28,28 -1,41
    Pınar Et Ve Un 23,40 23,68 -1,18
    Doğan Holding 2,56 2,59 -1,16
    Bizim Mağazaları 15,72 15,90 -1,13
    İş GMYO 1,97 1,99 -1,01
    Bim Mağazalar 70,00 70,65 -0,92
    Enerjisa Enerji 9,71 9,80 -0,92
    Anadolu Efes 21,54 21,72 -0,83
    Aksigorta 7,92 7,97 -0,63
    Otokar 197,90 198,80 -0,45
    Pegasus 54,65 54,80 -0,27
    Koza Madencilik 12,45 12,48 -0,24

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 19 Kasım BIST 100 son durum