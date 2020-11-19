Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|11,45
|11,96
|-4,26
|İskenderun Demir Çelik
|8,31
|8,66
|-4,04
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,99
|-3,52
|Doğuş Otomotiv
|30,62
|31,60
|-3,10
|Pınar Süt
|20,26
|20,68
|-2,03
|Şekerbank
|1,49
|1,52
|-1,97
|Coca Cola İçecek
|58,50
|59,55
|-1,76
|Tat Gıda
|11,12
|11,29
|-1,51
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,88
|28,28
|-1,41
|Pınar Et Ve Un
|23,40
|23,68
|-1,18
|Doğan Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|Bizim Mağazaları
|15,72
|15,90
|-1,13
|İş GMYO
|1,97
|1,99
|-1,01
|Bim Mağazalar
|70,00
|70,65
|-0,92
|Enerjisa Enerji
|9,71
|9,80
|-0,92
|Anadolu Efes
|21,54
|21,72
|-0,83
|Aksigorta
|7,92
|7,97
|-0,63
|Otokar
|197,90
|198,80
|-0,45
|Pegasus
|54,65
|54,80
|-0,27
|Koza Madencilik
|12,45
|12,48
|-0,24