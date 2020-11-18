İşten çıkarma yasağı hakkındaki araştırmalar özellikle koronavirüs salgını sürecinde artış gösteriyor. İstihdamı korumak için devreye alınan bu uygulamanın hangi tarihe kadar süreceği çok araştırılıyor. Son olarak Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın uzatıldığı açıklanmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten işçi çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.