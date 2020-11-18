Türk Telekom, Vodafone, Turkcell 1 GB, 2 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB ve 15 GB bedava internet için vatandaşlar detayları araştırıyor.

Bedava internet kampanyaları, GSM operatörleri tarafından aboneleri için düzenlenen ve internet ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlayan kampanyalardır. Şimdi siz de GSM operatörleri tarafından düzenlenmiş bedava internet kampanyaları hakkında bilgi sahibi olarak kampanyalara katılım sağlayabilir, internet sorununuzu çözerek kabarık faturalardan kurtulabilirsiniz. Cep telefonu operatörü olarak hizmet veren Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom arasında da rekabet hız kazandı.