EN FAZLA KAZLAR HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 5,05, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 7,75 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0,27 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselerek 1.294,72 puanla tüm zamanların en yüksek kapanış performansını gösterdi.