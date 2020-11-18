Dacia 2020 model model araba fiyat listesi! Sıfır araç alacak olanlar markalar tarafından yapılan kampanyaları ve duyurulan fiyat listelerini öğrenerek ona göre adım atmak istiyor. Türkiye'de çok tercih edilen araba markalarından birisi ise Dacia oluyor. Duster, Lodgy, Dokker, Sandero modelllerini ülkemizde satışa sunan firma Kasım ayı yeni fiyat listesini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Sandero, Dokker, Duster, Lodgy fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyat listesi

KASIM AYI DACİA ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesi...