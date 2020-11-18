Dacia 2020 model model araba fiyat listesi! Sıfır araç alacak olanlar markalar tarafından yapılan kampanyaları ve duyurulan fiyat listelerini öğrenerek ona göre adım atmak istiyor. Türkiye'de çok tercih edilen araba markalarından birisi ise Dacia oluyor. Duster, Lodgy, Dokker, Sandero modelllerini ülkemizde satışa sunan firma Kasım ayı yeni fiyat listesini internet sitesi üzerinden duyurdu. Peki, Sandero, Dokker, Duster, Lodgy fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyat listesi
KASIM AYI DACİA ARABA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte 2020 model Duster, Lodgy, Dokker, Sandero fiyat listesi...
DUSTER
2020 Model
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4x2 : 177.900 ₺
Comfort ECO- G 115 bg 4x2: 184.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 95 bg 4x2: 221.900 ₺
Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 298.900 ₺
Prestige ECO- G 115 bg 4x2: 193.900 ₺
Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4: 218.900 ₺
Prestige 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 312.900 ₺
LODGY
2020 Model
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Ambiance ECO-G 110 bg 5 koltuklu: 175.900 ₺
Ambiance ECO-G 110 bg 7 koltuklu: 180.900 ₺
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 5 koltuklu: 210.900 ₺
Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg 7 Koltuklu: 215.900 ₺
Stepway 1.5 Blue dCi 115 bg 7 Koltuklu: 220.900 ₺
Sandero
2020 Model
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 159.900 ₺
Stepway Turbo 1.0 100 bg ECO-G Euro6D Temp: 164.900 ₺
DOKKER COMBİ
2020 Model
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Ambiance ECO-G 110 bg: 140.900 ₺
Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 158.900 ₺
Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg: 174.900 ₺
DOKKER VAN
2020 MODEL
Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı
Ambiance ECO-G 110 bg: 129.900 ₺
Ambiance 1.5 Blue dCi 95 bg: 140.900 ₺
(Fiyatlar Dacia'nın resmi internet sitesinden alınmıştır.)