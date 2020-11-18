25 yıl önce çöpten toplayarak başladı. Hayatının işini oldu paraya para demiyor. Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu. Niğde'de yaşamını sürdüren Bayram Ali Aytekin ve Rıdvan Güzel'in 25 yıl önce çöpten eski eşyaları toplayarak adım attıkları antikacılık hayatlarının mesleği oldu. İki ortağın kent merkezindeki dükkanında 100 yıllık Osmanlı kılıcından, 100 yıllık yağ küpüne, eski taş plaklardan, radyolara yüzlerce antika bulunuyor. Bayram Ali Aytekin'in antikacı ortağı Rıdvan Güzel ise çevre kentleri gezerek antika temin ettiklerini ve bu hobiyi severek sürdürdüklerini belirtti.

YÜZLERCE ANTİKA ÜRÜN

İş yerinde 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor. Emekli olduktan sonra bu işi meslek haline getirdiklerini söyleyen Aytekin, "Köylerden antika eşyası olanlar çağırıyor, biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz" dedi.