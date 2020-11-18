Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün personel alımı hakkında önemli bir açıklama yaptı. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan kişiler özellikle Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz." dedi.