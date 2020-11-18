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    • Ekonomi
    • 18.11.2020 19:18
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    • 18.11.2020 19:18
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,78 değer kazanarak 'ı 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 31,60 28,74 9,95
    İskenderun Demir Çelik 8,66 7,88 9,90
    Kardemir (D) 4,59 4,18 9,81
    Yapı ve Kredi Bankası 2,93 2,67 9,74
    Ereğli Demir Çelik 11,96 10,90 9,72
    Vakıflar Bankası 4,76 4,50 5,78
    Aksigorta 7,97 7,57 5,28
    Garanti Bankası 8,85 8,42 5,11
    Akbank 6,27 5,99 4,67
    Borusan Mannesmann 15,10 14,45 4,50
    Tümosan Motor ve Traktör 10,80 10,34 4,45
    Petkim 4,70 4,50 4,44
    İş Bankası (C) 6,84 6,55 4,43
    Çelebi 82,90 79,45 4,34
    Coca Cola İçecek 59,55 57,10 4,29
    Emlak Konut GMYO 1,99 1,91 4,19
    Albaraka Türk 1,76 1,69 4,14
    Şekerbank 1,52 1,46 4,11
    Netaş Telekomünikasyon 19,90 19,18 3,75
    Sabancı Holding 10,50 10,13 3,65

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 18 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler