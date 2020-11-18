Dünyadaki olumlu koronavirüs aşı haberleri sonrasında altın fiyatlarında ve piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,880 ve 1,890 dolar arasında yatay hareket ediyor. Altın piyasasında, en düşük 464 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Kasım Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|470,20
|470,40
|466,40
|466,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.099,00
|3.120,00
|3.075,00
|3.096,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|429,00
|433,00
|425,50
|429,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.028,00
|3.048,00
|3.005,00
|3.025,00
|Yarım Ziynet
|1.514,00
|1.524,00
|1.503,00
|1.513,00
|Çeyrek Ziynet
|757,00
|762,00
|751,00
|756,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 azalışla 466,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.096,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 düşüşle 466,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 464 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 464 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 464 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 998 milyon 157 bin 646,92 lira, işlem miktarı ise 6.435 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 9 milyon 707 bin 665,42 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.878,52 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.878,52 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7141 lira, satışta 7,7450 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7339 lira, satışta 7,7649 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1868, sterlin/dolar paritesi 1,3302, dolar/yen paritesi de 103,81 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,43 artarak 44,63 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Covid-19 aşısına ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle yükselen ekonomik toparlanma ve bağlı olarak talep artışı umutlarının desteğindeki petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü.
Buna karşılık, Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,880 ve 1,890 dolar arasında yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının sakin gelişmini sürdürdüğüne işaret ettiği analizinde şöyle dedi:
"Aşı çalışmalarından gelen iyimser haberler ons altın üzerinde baskı yaratmış olsa da görünümde belirgin bir bozulma gerçekleşmiş değil. Bu kapsamda fiyatların 1870 doların üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Sakin seyre bağlı olarak teknik görünüm de değişmiş değil.
"Dolayısıyla 1,900-1,910 dolar bandı yukarı yönlü kırılmadıkça fiyatlarda anlamlı bir iyileşme yaşanmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan aşı konusundaki gelişmelerin bir süre daha baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
"Pfizer ve Moderna'nın ardından AstraZeneca ve Johnson & Johnson gibi şirketlerin üzerinde çalıştığı diğer aşı adaylarından gelebilecek olası pozitif haberler de altında baskı oluşmasına yol açabilir."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.64 artışla 44.71 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.73 artışla 42.22 dolar,
- altın yüzde 0.16 düşüşle 1,878.17 dolar,
- gümüş yüzde 0.15 düşüşle 24.44 dolar,
- bakır yüzde 0.29 düşüşle 7,074.50 dolar,
- platin yüzde 0.47 artışla 935.73 dolar,
- paladyum yüzde 0.87 artışla 2,341.96 dolar düzeyindeydi.