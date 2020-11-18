Dünyadaki olumlu koronavirüs aşı haberleri sonrasında altın fiyatlarında ve piyasalarda da hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatı 1,880 ve 1,890 dolar arasında yatay hareket ediyor. Altın piyasasında, en düşük 464 bin, en yüksek ise 472 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 düşüşle 464 bin liradan tamamladı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Kasım Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?