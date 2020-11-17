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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 08:46
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    • 17.11.2020 08:46
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    maaşı yatan iller 17 Kasım 2020! Evde bakım paraları yatmaya devam ediyor...

    maaşı yatan iller listesi her gün vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 17 Kasım yatan iller de merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişiler için verilen evde bakım maaşları düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Paranın yatıp yatmadığını hem E-Devlet üzerinden hem de SMS ile sorgulayabilirsiniz. Hangi illerde yatırıldığı liste olarak düzenli halde açıklanıyor. İşte, 17 Kasım yatan iller!

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı yatan iller 17 Kasım 2020! Evde bakım paraları yatmaya devam ediyor...

    Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 17 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik ödenen evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı sorgulanıyor. Kasım ayı maaşları birçok ilde yatırılmaya başlandı. Vatandaşlar E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden maaş sorgulama yapabiliyor. İşte, 17 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    17 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

    - İzmir

    - Hatay

    - Tokat

    - Osmaniye,

    - Afyonkarahisar,

    - Kırklareli,

    - Samsun,

    - Antalya,

    - Sakarya,

    - Diyarbakır,

    - Uşak ,

    - Konya,

    - Balıkesir,

    - Mersin ,

    - İstanbul,

    - Manisa,

    - Niğde,

    - Zonguldak

    - Ordu

    - Denizli

    - Karabük

    - Bursa

    - Adana

    - Düzce

    - Kayseri

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!

    İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

    Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

    EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

    Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

    2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

    3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

    Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine'
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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 17 Kasım 2020! Evde bakım paraları yatmaya devam ediyor...