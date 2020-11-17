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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 18:28
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    • 17.11.2020 19:17
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı ekonomideki yol haritasını açıkladı!

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı ekonomideki yol haritasını açıkladı. Elvan, "Makro , finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor." dedi.

    AA
    İşte ekonomideki yol haritası

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı ekonomideki yol haritasını açıkladı.

    Elvan, "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor." dedi.

    Elvan'ın açıklamalarından satırbaşları:

    Makro , finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor.

    Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız.

    Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımız ile STK'ler ve iş dünyamızla bir araya geleceğiz, dinleyeceğiz. Ortak akılla gerekli düzenlemeleri yapacağız.

    İstişareye sonuna kadar açık olacağız. Hiçbir vatandaşımızın kafasında en ufak bir kaygı olmasın. Kapılarımız 24 saat açık olacak.

    , yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız.

    (Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığı) Başkanlarımıza 'kanun ne diyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız' dedim.

    Merkez Bankası Kanun'u açık, elbette bağımsızdır. Bu konuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ekonomideki yol haritasını açıkladı!