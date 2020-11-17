Borsa günü düşüşle tamamladı

İŞLEM HACMİ REKORU

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,31 ve holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,10 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,71 ile turizm oldu.