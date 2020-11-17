SSK SGK Bağ-Kur memur emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 memur emekli maaşlarının ne kadar olacağı şimdiden araştırılmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan birisi maaş zamları oldu. Memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Enflasyon verileri bu maaşları doğrudan etkileyecek. En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL'ye artış göstermesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelebileceği tahmin ediliyor.
2021 MEMUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor. Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 2 enflasyon farkıyla yüzde 5'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 5'e yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 905, memur emeklisi maaşı da 2 bin 955 liraya ulaşacak.
MAAŞLARA 286 TL ZAM GELECEK
Yapılan tahminlere göre SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelecek. En yüksek emekli maaşı 6375,37 TL olurken gelen zam oranı ile beraber 6661,62 TL olacak.
ESNAFLARA EN AZ 1971 TL MAAŞ
En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL ye artış göstermesi de bekleniyor. 2000 yılından daha önce emekli olan SSK statüsündeki vatandaşlara taban aylık olarak da 2233 TL maaştan 2333 TL ye artacak. Şu an net bir açıklama gelmese bile yakın zamanda gelecek açıklama ile emekli maaşlarının ne kadar olacağı da merak ile bekleniyor.
530 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 5 zam ile eş yardımı 351,09 liradan 368,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 81,09 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,55 liraya çıkacak.
6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 530,82 liraya ulaşacak.
İKRAMİYE TARİHLERİ...
Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur'lulara 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilecek..
Temmuz'da ise SSK ve Bağ-Kur'lulara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine yüzde 3 artış ve Ocak-Haziran'da TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Emeklilere 2021'de 2 kez ikramiye ödenecek. 1.000'er lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs, Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-16 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.
PROMOSYON HEYECANI
Ayrıca bazı emekliler için 2021 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek.
En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olacak. İsteyenler kampanyalarla daha yüksek promosyon imkanlarını değerlendirebilecek..