SSK SGK Bağ-Kur memur emekli maaşları ne kadar olacak? 2021 memur emekli maaşlarının ne kadar olacağı şimdiden araştırılmaya başladı. Yeni yıla sayılı günler kala en çok merak edilen konulardan birisi maaş zamları oldu. Memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Enflasyon verileri bu maaşları doğrudan etkileyecek. En düşük esnaf emeklileri için verilecek aylıkların 1886 TL'den 1971 TL'ye artış göstermesi bekleniyor. SSK ve Bağkur emeklileri için gelen zam ile beraber 286,25 TL'ye varan artış meydana gelebileceği tahmin ediliyor.