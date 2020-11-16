EPGİS tarafından bugün gün içerisinde yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldığı duyuruldu. Bu bağlamda milyonlarca araç sahibi "Benzin fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Ankara, İzmir ve İstanbul benzin litre fiyat listesi...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.