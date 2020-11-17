Yeni istihdam paketinde, işsizlere iş fırsatı da yer aldı. Düzenlemeye göre her yeni istihdam için işverenler destek alacak.

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İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda, destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira (aylık 1.324,5 lira), ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira (aylık 1.177,20 lira) olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek tutarlarını, tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.