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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 Gazete
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    lere her yeni için aylık bin 324 lira nakdi ücret desteği!

    kapsamında lere her yeni için aylık bin 324 lira nakdi ücret desteği sağlanacak. Ödenecek tutar yeni asgari ücretle brilikte artabilecek...

    Her yeni işçi için 1.324 TL

    Yeni paketinde, işsizlere iş fırsatı da yer aldı. Düzenlemeye göre her yeni istihdam için ler destek alacak.

    MAHSUP EDİLECEK
    İşverene, Ocak     2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu kapsamda, destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira (aylık 1.324,5 lira), ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 lira (aylık 1.177,20 lira) olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu destek tutarlarını, tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili olacak.

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    Haberler Ekonomi İşverenlere her yeni istihdam için aylık bin 324 lira nakdi ücret desteği!