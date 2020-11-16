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    • 16.11.2020 22:28
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    • 16.11.2020 22:28
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    ile yeni kampanyalar var! kataloğunda hangi ürünler bulunuyor?

    ile yeni kampanyalar yarın sabah saatleriyle birlikte firmanın Türkiye genelindeki binlerce şubesinde satışa sunulacak. 'de bu hafta Makyaj Aynası Aydınlatması, EDT Parfüm Erkek, Kaş/Kirpik Bakım Serumu, Golden Rose Pudra Silky Touch, Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul, Note Ultra Black Eyeliner ve 30’lu Kolojen Göz Çevresi Maskesi ürünleri dikkatleri üzerine çekti. İşte haftanın aktüel kataloğu

    takvim.com.tr
    BİM 17 Kasım aktüel kataloğu ile yeni kampanyalar var!

    BİM 17 Kasım aktüel kataloğu fiyat listesini ve ürünlerini öğrenmek isteyenler özellikle bu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Kozmetik ürünlerinin ön planda yerini aldığı kataloğda Kaş/Kirpik Bakım Serumu, Note Ultra Black Eyeliner, 30'lu Kolojen Göz Çevresi Maskesi ürünleri dikkatleri üzerine çekti. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte BİM 17 Kasım aktüel kataloğu

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2020

    Ayak Bakım Maskesi

    Kurdeleli Kadife Toka

    Seyahat Seti
    • Tırnak makası, cımbız, törpü

    Kahve Dünyası
    Antep Fıstıklı Kare Çikolata
    • 100 g

    Veni
    Çikolatalı Portakallı Gofret
    • 110 g

    Cire Aseptine
    Nemlendirici Bakım Kremi
    • 30 ml

    EDT Parfüm Kadın

    Ledolet
    Uzaktan Kumandalı Led Ampul
    • Farklı renk ve ışık şiddeti seçenekleri

    Mara
    Saç Maskarası

    Note
    Lipgloss
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    Haberler Ekonomi BİM 17 Kasım aktüel kataloğu ile yeni kampanyalar var! BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor?