BİM 17 Kasım aktüel kataloğu fiyat listesini ve ürünlerini öğrenmek isteyenler özellikle bu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Kozmetik ürünlerinin ön planda yerini aldığı kataloğda Kaş/Kirpik Bakım Serumu, Note Ultra Black Eyeliner, 30'lu Kolojen Göz Çevresi Maskesi ürünleri dikkatleri üzerine çekti. Peki, BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler bulunuyor? İşte BİM 17 Kasım aktüel kataloğu
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2020
Ayak Bakım Maskesi
Kurdeleli Kadife Toka
Seyahat Seti
• Tırnak makası, cımbız, törpü
Kahve Dünyası
Antep Fıstıklı Kare Çikolata
• 100 g
Veni
Çikolatalı Portakallı Gofret
• 110 g
Cire Aseptine
Nemlendirici Bakım Kremi
• 30 ml
EDT Parfüm Kadın
Ledolet
Uzaktan Kumandalı Led Ampul
• Farklı renk ve ışık şiddeti seçenekleri
Mara
Saç Maskarası
Note
Lipgloss