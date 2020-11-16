Bu iş yapmak sanıldığı kadar kolay değil! Günde en az 6-7 kilometre yürüyerek...

Bu iş yapmak öyle kolay değil! Günde 6-7 kilometre yürüyerek önemli kazanç sağlıyorlar. Yaptığı işleri başarıya ulaştıran insanların hikayeleri son dönemlerde vatandaşların tarafından ilgiyle takip ediliyor. Özellikle kırsal alanda yapılan işler merak konusu. Çobanlık ve arıcılık yapan vatandaşlar, dağların zirvesinde bazen kuru ağaç kovuklarında, bazen sarp kayalarda buldukları yuvaları önce işaretliyor, hasat zamanı gidip balları topluyorlar. Ballarını topladıktan sonra arıları da kovanlara dolduran arıcılar, arıların da yaşamasını sağlıyor. Her yuvadan 8 ile 10 kilogram arasında doğal bal alınıyor. Toroslar'ın zirvesindeki kekik ve yüzlerce çeşit çiçekten alınan bal paha biçilemiyor.

"BÖLGEYİ ADIM ADIM DOLAŞARAK BUNLARI TESPİT EDİYORUZ"

Akseki ilçesinde amatör olarak arıcılık yapan Yıldırım Çoban, ilkbaharda arılar oğul verdiği zaman kovandan ayrılan arıların yüksek, sarp yerlere veya ağaç kovuklarına girerek yuva yaptıklarını söyledi. Çoban, "Biz, bölgeyi adım adım dolaşarak bunları tespit ediyoruz ve hasat döneminde ballarını alıyoruz. Almazsak kış döneminde bu arılar telef olur. Bunları kovana alarak diğer kovanlarımızın yanına ekliyoruz" diye konuştu.