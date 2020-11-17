Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul'da Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisinin fiyatlamalarda yer aldığını ifade ederek, "BIST 30 hisselerinde yabancıların yeniden alıma geçtiğini görüyoruz" dedi.

Uzmanlar, borsada yatırım yapanlara çok önemli bilgiler verdi. Önümüzdeki dönem yükseliş sürecek, doğru hareket eden kazanacak.

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, Borsa İstanbul'da Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentisinin fiyatlamalarda yer aldığını ifade ederek, "BIST 30 hisselerinde yabancıların yeniden alıma geçtiğini görüyoruz" dedi.

BANKACILIK ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELİŞ

AHLATCI Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar, Borsa İstanbul'un seyrini A Para'da değerlendirdi. Coşar, borsada trendin pozitif olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Daha önce en çok satış yiyen bankacılık sektörü şimdi en çok alım gelen alan oldu. Ulaştırma sektörü de aşı haberleriyle yükseldi. Bankacılık öncülüğünde bir yukarı trend devam ediyor. Emsallerine göre iskontolu olması sebebiyle Borsa İstanbul'da yukarı yönlü trend devam edebilir" dedi. Coşar kar satışlarının da gelebileceğini buna da hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.