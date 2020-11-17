Haftanın ikinci gününde piyasalardaki anlık verileri merak edenler özellikle dolar ve euro alış satış fiyatını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7000 liradan, avro 9,1290 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1400 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?