Haftanın ikinci gününde piyasalardaki anlık verileri merak edenler özellikle dolar ve euro alış satış fiyatını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,7000 liradan, avro 9,1290 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7290 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1400 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte piyasalarda son alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin 406, en yüksek ise 472 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 467 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 617 milyon 996 bin 275,97 lira, işlem miktarı ise 5.630 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 629 milyon 579 bin 332,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 389 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi önceki kapanışın hemen altında 13.135 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.408 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 5.471 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 7.939 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 primle 21.365 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1866 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının devam etmesine karşın, salgında artan vaka sayıları sebebiyle sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomik toparlanmayı daha da uzatabileceği endişesiyle risk iştahının azaldığını dile getirdi.
Bununla birlikte teşvik beklentilerinin de yükseldiğine dikkati çeken analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna, dün yaptığı açıklama ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının yüzde 95,4 etkili olduğu bulgusuna ulaşıldığını bildirdi.
Pfizer ve BioNTech'in ardından Moderna'nın açıklaması, aşı denemelerinde giderek daha iyi sonuçlara ulaşıldığı ve uzak olmayan bir süreçte virüsle mücadelede başarıya ulaşılacağı beklentilerini artırırken, vaka sayılarındaki artış karşısında ülkelerin tedbirleri sıkılaştırmaya gitmesi en önemli risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam etti.
Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,6 gerileyerek 3.327 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 1991'den bu yana ilk kez 26.000 puanı aşmasının ardından günü de yüzde 0,4 artışla 26.015 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 104,5 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 43.806 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 26.369 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.539 puanda seyrediyor.
BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,27 puan azalarak 1.259,72 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 1,34 puan ve yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.291,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.259,69, en yüksek 1.293,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,57 azalışla 1.259,72 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,07, sanayi endeksi yüzde 1,63, hizmetler endeksi yüzde 1,20 ve teknoloji endeksi yüzde 2,55 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 41,10 puan ve yüzde 2,86 düşüşle 1.397,52 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 80'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Yapı Kredi Bankası ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.