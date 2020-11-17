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    • Ekonomi
    • 17.11.2020 20:35
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    • 17.11.2020 20:35
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,57 değer kaybederek 17 Kasım'ı 1.259,72 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 5,31 ve holding endeksi yüzde 3,56 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 28,74 31,92 -9,96
    Yapı ve Kredi Bankası 2,67 2,86 -6,64
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,12 2,26 -6,19
    Alcatel Lucent Teletaş 27,90 29,70 -6,06
    GSD Holding 2,19 2,33 -6,01
    Mavi Giyim 44,66 47,50 -5,98
    Pegasus 53,05 56,40 -5,94
    Garanti Bankası 8,42 8,95 -5,92
    Vakıflar Bankası 4,50 4,77 -5,66
    Yataş 10,64 11,22 -5,17
    Koç Holding 17,72 18,68 -5,14
    Akbank 5,99 6,31 -5,07
    Netaş Telekom. 19,18 20,18 -4,96
    İş Yatırım Menkul Değerler 12,14 12,77 -4,93
    Good-Year 7,08 7,44 -4,84
    Ege Endüstri 1.285,00 1.350,00 -4,81
    Çelebi 79,45 83,45 -4,79
    DO-CO 363,40 381,30 -4,69
    Kardemir (D) 4,18 4,38 -4,57
    Akiş GMYO 3,62 3,79 -4,49

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 17 Kasım BIST 100 son durum