Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 28,74 31,92 -9,96 Yapı ve Kredi Bankası 2,67 2,86 -6,64 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,12 2,26 -6,19 Alcatel Lucent Teletaş 27,90 29,70 -6,06 GSD Holding 2,19 2,33 -6,01 Mavi Giyim 44,66 47,50 -5,98 Pegasus 53,05 56,40 -5,94 Garanti Bankası 8,42 8,95 -5,92 Vakıflar Bankası 4,50 4,77 -5,66 Yataş 10,64 11,22 -5,17 Koç Holding 17,72 18,68 -5,14 Akbank 5,99 6,31 -5,07 Netaş Telekom. 19,18 20,18 -4,96 İş Yatırım Menkul Değerler 12,14 12,77 -4,93 Good-Year 7,08 7,44 -4,84 Ege Endüstri 1.285,00 1.350,00 -4,81 Çelebi 79,45 83,45 -4,79 DO-CO 363,40 381,30 -4,69 Kardemir (D) 4,18 4,38 -4,57 Akiş GMYO 3,62 3,79 -4,49