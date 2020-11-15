Küresel yük taşımacılığında toparlanma eğilimi

Salgının ilk dalgasından sert bir şekilde etkilenen küresel yük taşımacılığı dünyada ikinci dalga karantina önlemlerine rağmen toparlanma eğilimi gösteriyor.
Yük taşımacılığı konusunda dünyanın önde gelen firmaları özellikle online alışverişlerin hızlı yükselişi sonrasında küresel talebin geçen yılın zirvesini geride bırakabilecek bir toparlanma içinde olduğunu açıkladı.
Alman şirket Hapag-Lloyd'un CEO'su Rolf Habben Jansen'e göre daha önce 2020 için yüzde 15 olarak görülen daralma yüzde 2 seviyesinde kalacak.
Ağustos'tan bu yana hacimlerin toparlandığını belirten Jansen, Şubat ortasına gelen Çin yeni yılına kadar talebin güçlü kalacağını öngördü.
Hava kargoculuğu şirketin Cargolux Airlines International de benzer talep artışının etkilerini yaşıyor.
Şirketin CEO'su Richard Forson özellikle oyuncak, kıyafet ve elektronik eşya taşımacılığının hacimleri artırdığına dikkat çekti.
Kargo şirketlerinin değerlendirmeleri yanında gelen veriler de toparlanma eğilimine işaret etti.
Havalimanı işletmecisi Fraport'un verilerine göre Frankfurt Havalimanı'nda gerçekleşen hava kargo operasyonları Ekim'de yılın ilk artışını kaydetti.
Ekim ayına gelene kadar tüm aylarda bir önceki yılın aynı dönemine göre hava kargoculuğunda gerileme görülmüştü.